Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которому сегодня исполнилось 75 лет, орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Об этом сообщается на официальной сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас [Лаврова] ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)», — говорится в публикации.

Также патриарх Кирилл поблагодарил Лаврова за многолетнее и плодотворное сотрудничество Министерства иностранных дел с РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ высшей государственной наградой — орденом Андрея Первозванного.