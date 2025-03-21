ВЦИОМ назвал причину роста интереса россиян к новостям

В начале 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал стабилизацию доверия населения к ряду информационных источников. Об этом «Звезде» рассказала Яна Ширяева, руководитель медиацентра ВЦИОМ.

По словам специалиста, стабилизация доверия населения к традиционным средствам массовой информации говорит о потенциальном «потеплении» людей к новостному контенту. Этот фактор может существенно повлиять на развитие медиаграмотности.

Как отметила руководитель медиацентра ВЦИОМ, главная причина возросшего интереса среди населения – переговоры по теме украинского конфликта.

Безусловно, активное развитие крупных геополитических событий влечет за собой повышенный спрос на информацию, потому что люди стремятся понять последствия и перспективы развития различных ситуаций в мире и внутри страны.