Россияне высказались о доверии Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 83 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно полученным данным, не доверяют главе государства 9 процентов жителей страны, еще 8 процентов не определились. Кроме того, 83 процента граждан положительно оценили работу Путина на посту президента. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 7 процентов, 10 процентов — затруднились с ответом.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 14 по 16 марта в 97 населенных пунктах 51 субъекта России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина среди граждан с успехами Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что жители страны ждут достижений военных.