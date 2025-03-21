В Сочи объявили о введении особого противопожарного режима

На территории города-курорта введен особый противопожарный режим. Он, в частности, предусматривает запрет на разведение открытого огня, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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Соблюдение противопожарного режима контролируют мониторинговые группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, представители органов местного самоуправления, казачьих формирований, добровольцы, а также работники Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения мэрии Сочи Дмитрия Зенцова, в сочинском нацпарке в этом году уже потушено шесть лесных пожаров. Пять из них произошли с 13 по 17 марта.

"В рамках противопожарного режима, действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, выжигание сухой растительности и другое использование открытого огня", - рассказал Дмитрий Зенцов.

Он также напомнил, что в соответствии с кодексом об административных нарушениях, жителям, не соблюдающим особый противопожарный режим, грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц он составляет от 30 до 60 тысяч рублей, а для ИП и юрлиц - 60-80 и 400-800 тысяч рублей соответственно.

За уничтожение лесных насаждений, а также за уничтожение или повреждении чужого имущества в следствии пожара грозит и уголовная ответственность.

Как писала "РГ", с начала года в Краснодарском крае зафиксировано 25 лесных пожаров на площади 113,92 гектара. Для сравнения - годом ранее в это же время было четыре лесных пожара на площади 1,94 гектара.