Обвиненный во взятке генерал Муминджанов попросился на СВО

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, являющийся подсудимым по делу о получении взятки, хотел бы принять участие в проведении спецоперации. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бородин.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против Валерия Муминджанова, отвечавшего за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. По версии СК, Муминджанов за взятку более 20 миллионов рублей способствовал заключению контрактов с определенными фирмами на 1,5 миллиарда рублей на поставку обмундирования.

Предварительное заседание по делу генерала Муминджанова прошло 20 марта в Воронежском гарнизонном суде.

«В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий», - пояснил адвокат Сергей Бородин, добавив, что суд объявил перерыв до 10 апреля для рассмотрения ходатайства.

Напомним, что на имущество Муминджанова наложен арест.