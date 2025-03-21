Обвиненный во взятке генерал Муминджанов попросился на СВО

Алиса Селезнёва

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов, являющийся подсудимым по делу о получении взятки, хотел бы принять участие в проведении спецоперации. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Сергей Бородин.

Обвиненный во взятке генерал Муминджанов попросился на СВО
© РИА Новости

Ранее следователи возбудили уголовное дело против Валерия Муминджанова, отвечавшего за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. По версии СК, Муминджанов за взятку более 20 миллионов рублей способствовал заключению контрактов с определенными фирмами на 1,5 миллиарда рублей на поставку обмундирования.

Предварительное заседание по делу генерала Муминджанова прошло 20 марта в Воронежском гарнизонном суде.

«В ходе предварительного судебного заседания генерал Муминджанов сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий», - пояснил адвокат Сергей Бородин, добавив, что суд объявил перерыв до 10 апреля для рассмотрения ходатайства.

Напомним, что на имущество Муминджанова наложен арест.

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