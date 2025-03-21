В Ростове исправили ошибку на памятнике летчикам 1941 года

Благодаря волонтерам и авиаблогерам в Ростове-на-Дону восстановили историческую справедливость и разместили на памятнике погибшим в 1941-м году советским летчикам изображение дальнего бомбардировщика Ер-2. Ранее на обелиске был нанесен современный американский самолет Globemaster.

Памятник с некорректным изображением самолета появился на Братском кладбище в 2014 году. До этого на могиле пилотов стояла металлическая пирамида с надписью: "Вечная слава героям-летчикам Гармаш И.И., Мартынов Н.И.,Бояров Г.В., Карнер М.А., погибшим при защите Ростова-на-Дону 07.08.1941". В советские годы над памятником шефствовали завод "Электроаппарат" и школьники СШ№40. Со временем обелиск пришел в негодность, и тогда волонтеры собрали 57 тысяч рублей и установили новую мраморную плиту черного цвета с выгравированным воздушным судном.

Увы, но современные "девочки-дизайнеры", как оказалось, совсем не знакомы с историей отечественной авиации, и вместо дальнего бомбардировщика конструктора Владимира Ермолаева на памятнике появился американский тяжелый военно-транспортный самолет C-17. Ошибку также не увидели и волонтеры.

Скандал разразился лишь в феврале, когда в социальных сетях появилась фотография памятника летчикам Ер-2 и известный авиаблогер Fighterbomber указал на ошибку. В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что памятник не стоит на балансе мэрии и потому никакой экспертной комиссии при установке обелиска не проводилось, и пообещали исправить историческую несправедливость. А через месяц, по инициативе волонтеров, появился новый - достойный памятник.

Благодаря ЧП стали известны подробности трагической гибели Ивана Гармаша, Григория Боярова, Менделя Карнера и Николая Мартынова.

Летчики служили в 421-м полку дальней авиации. Воинская часть была сформирована через месяц после начала войны и получала в Ростове-на-Дону новые самолеты, которые даже не прошли полноценных испытаний.

Работы над бомбардировщиком, носившим сначала название ДБ-240, начались в 1939 году, а первый полет состоялся уже 14 мая 1940 года. Самолет Ер-2 имел цельнометаллическую конструкцию и обладал преимуществом перед ДБ-3 в дальности, скорости и бомбовой нагрузке.Максимальный взлетный вес - более 13 тонн, максимальная скорость - 519 километров в час, практическая дальность - 4100 километров, вооружение - три пулемета, бомбовая нагрузка - 3000 килограмм. Экипаж самолета состоял из четверых человек: в носовой остекленной кабине - штурман, одноместная пилотская была смещена к левому борту, в средней части фюзеляжа находились стрелок и радист.

7 августа 1941 года экипаж Николая Мартынова поднялся в небо на самолете Ер-2 (№ 1850904). Бомбардировщик, как отмечал в воспоминаниях начальник аэрофотослужбы полка Сергей Крылов, поступил в полк с конвейера завода №18 всего за два дня до катастрофы. В процессе облета самолет с работающими моторами перешел в снижение и со всем экипажем врезался в землю - причину чрезвычайного происшествия установить не удалось. Аварию списали на неудовлетворительное качество сборки самолетов. Через месяц бомбардировщики 421-го полка наносили удары по железнодорожным узлам Орша, Минск, Витебск, Новгород, Смоленск и Псков.