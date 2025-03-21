"Известия": данные об онлайн-переписках в России обяжут хранить три года

Газета.Ru

Государственная дума России в первом чтении приняла пакет поправок, который обяжет онлайн-платформы хранить данные о переговорах и переписке клиентов на протяжении трех лет. Об этом сообщает газета "Известия".

Данные об онлайн-переписках в России обяжут хранить три года
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По словам представителей вице-премьера России Дмитрия Григоренко, данная мера должна быть направлена на усиление безопасности пользователей. Увеличение срока хранения информации должно позволить учитывать сведения за более длительный период.

В пакете поправок подчеркивается, что онлайн-платформы должны будут хранить информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, письменных и иных электронных сообщений, звуков и изображений.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подчеркнули, что нововведение не должно повлечь за собой увеличение затрат для бизнеса, ведь главная цель поправок — создание мощной системы для расследования и пресечения преступлений в интернете.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что корпорация Google собирается разрешить рекламодателям использовать фингерпринтинг, чтобы усилить контроль над пользователями.

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