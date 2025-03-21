Раскрыты секреты тренировок после 40 лет

Фитнес-эксперт Джефф Кавальер раскрыл секреты тренировок после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

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Кавальер рекомендовал поднимать тяжести три-четыре раза в неделю, сосредоточившись как на непосредственно силовых тренировках, так и на упражнениях на гипертрофию — наращивание мышечной массы. Тренер добавил, что оптимальное количество тренировок в неделю — четыре.

При силовых тренировках нужно сосредоточиться на меньшем количестве повторений, но больших весах и продолжительных периодах отдыха между подходами. В дни гипертрофических тренировок Кавальер посоветовал выполнять более медленные повторения, выбирать меньшие веса и исключить упражнения с импульсом.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Она заявила, что после 40 лет тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается.