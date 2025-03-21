Давай, до свиданья: список востребованных профессий для иностранцев сократился

Перечень специальностей, позволяющих квалифицированным иностранным работникам получать вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание, Минтруд предлагает сократить с 203 до 31 позиции. Эксперты кадрового рынка сходятся во мнении: контроль за привлечением иностранной силы нужно ужесточать. Что поможет трудовому импортозамещению, выясняла «Парламентская газета».

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Короткий список

Минтруд разместил для общественного обсуждения перечень профессий, позволяющих квалифицированным иностранным работникам получать вид на жительство (ВНЖ) без оформления разрешения на временное проживание. Его предлагают сократить с 203 до 31 позиции.

Закон о праве имеющих востребованную профессию иностранцев получать ВНЖ в упрощенном порядке Совфед одобрил в декабре минувшего года. Документ обязывает Министерство труда и соцзащиты утвердить список таких специальностей в апреле 2025-го.

Разработанный перечень включает инженерные и рабочие профессии в сфере промышленности и производства, а также должности аналитиков и инженеров в отдельных областях науки. В частности, в него вошли: аналитик больших данных в сферах астрофизики и генетики, квантовый инженер-программист, слесарь по ремонту летательных аппаратов и технологических установок, программист в области беспилотников, электромонтажник и трубопроводчик в сфере судостроения и инженер по различным направлениям.

Как рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, перечень стал результатом взаимных консультаций органов законодательной, исполнительной власти и анализа данных по рынку труда.

«Буквально вчера на встрече нашего комитета с министром труда Антоном Котяковым обсуждали эти позиции, — сказала депутат. — Говорили о том, что те высококвалифицированные специалисты, которые приедут в Россию для работы и получения вида на жительство, должны быть действительно востребованы в экономике и своим присутствием помогать ее развитию. Тот список, который остался, объективно скорректирован рынком труда».

Выдворить нельзя оставить

О необходимости ужесточить контроль за привлечением иностранной рабочей силы говорят и эксперты кадрового рынка. При этом преференции для востребованных и квалифицированных специалистов вопросов не вызывают.

Как рассказал «Парламентской газете» эксперт спецкурса «Стратегическое управление персоналом» Президентской программы подготовки управленческих кадров для России Ильгиз Валинуров, ограничение списка профессий для тех, кто приехал работать и хочет получить вид на жительство, очень логично, потому что России нужны те люди, которые могут реально усиливать интеллектуальный потенциал страны.

«Если же человек приезжает, чтобы переносить кирпичи на стройке, то давать ему ВНЖ нет смысла, — отметил Валинуров. — Это сравнимо с выдачей вида на жительство, например, аниматору, который приехал работать на пляже».

Количество неквалифицированных мигрантов эксперты называют главной головной болью, от которой сложно избавиться одномоментно. Это, к сожалению, нанесет непоправимый ущерб экономике страны.

Сегодня до трети производительного населения страны — тех, кто может делать что-то собственными руками, — составляют мигранты. Об этом «Парламентской газете» рассказал основатель SuperJob Алексей Захаров.

«Я всегда был против привлечения неквалифицированных иностранцев для работы в стране, но государство долгое время делало на это ставку, и сейчас их огромное количество, — отметил он. — Поэтому, когда я слышу разговоры о выселении мигрантов, понимаю, что люди не понимают, о чем говорят. Если их всех одномоментно отправить по домам, то экономика остановится за день».

О том, что принудительный отказ от неквалифицированных мигрантов не менее опасен для экономики, как и их присутствие, отметил и Валинуров.

«С одной стороны, в России точно необходима дополнительная рабочая сила, потому что и стройка идет, и промышленность развивается, — сказал он. — Да и курьеры тоже, к сожалению, востребованы. Сейчас мы видим около полутора миллиона доставщиков, большинство из которых не граждане страны, и порядка полумиллиона человек, занятых в упаковке товаров на складах. Не все россияне хотят с утра до вечера колесить на велосипедах и развозить посылки или упаковывать товары с маркетплейсов».

Начать с себя

Исправить сложившееся положение, по мнению экспертов, можно. И ужесточение контроля — лишь один из факторов успеха. Вторым они называют повышение государством мотивации для граждан идти работать не только в офисы, но и на производство. Третьим — пересмотр культуры потребления.

«Что сложного дойти самому до магазина? — говорит Валинуров. — Пару домов или даже квартал и купить то, что нужно. Мы же уже привыкли заказывать и ждать, что привезут через 15 минут. Вот и плодится армия доставщиков-мигрантов».