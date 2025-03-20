Греф и Артамонов открыли в Липецке новый кампус «Школы 21»

В Липецке начал работу кампус «Школы 21», где любой желающий старше 18 лет может бесплатно освоить ИТ-профессию, сообщает пресс-служба Сбера.

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Церемонию открытия посетили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Гостей мероприятия встречал цифровой помощник, созданный на базе технологий Sber Metaverse Tech, языковой модели GigaChat и других передовых AI-решений. Он рассказал о программе обучения, особенностях кампуса и истории здания, став соведущим мероприятия. Отмечается, что кампус разместился в историческом здании на улице Зегеля, д. 1, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Как рассказал Греф, в Липецке открылась уже 16-я «Школа 21» в России. По его словам, одной из базовых особенностей «Школы 21» является бесплатность обучения.

«Нет никаких барьеров, чтобы талантливые ребята из самых далеких населенных пунктов могли приехать и получить здесь лучшее в мире образование. У нас нет никаких ограничений и по возрасту, самому старшему абитуриенту школы в Липецке — 58 лет. «Школа 21» готовит уникальных специалистов по широкому спектру направлений, который мы продолжаем расширять, поэтому выпускники школы в среднем делают карьеру в 2-3 раза быстрее, чем выпускники других вузов», — добавил он.

Кампус в Липецке оборудован 202 рабочими станциями. Большинство желающих учиться участников — 75% — это жители Липецка, а также представители близлежащих регионов. Первый отборочный этап проходят 240 человек.

После отбора участники перейдут к основному обучению, выбрав направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка или GameDev. Кроме того, школа предлагает пять дополнительных программ, где знание кода требуется на базовом уровне: кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps, тестирование ПО (QA). Также для действующих ИТ-специалистов доступны ускоренные курсы для развития конкретных навыков.

Обучение ведется по методике «равный равному», где каждый участник учится у коллег. Такой подход помогает не только освоить технические навыки, но и развить важные «мягкие» компетенции: командную работу, самодисциплину и управление временем.