Познер отреагировал на идею запретить турецкие сериалы в России

Предложение отменить показ турецких сериалов в России прокомментировал Владимир Познер. Журналист и телеведущий, как ни странно, раскритиковал идею запрета турецких сериалов в нашей стране. Владимир Владимирович против подобной инициативы, так как считает ее необдуманной и попросту глупой. Свою позицию Познер обосновал в беседе с NEWS.ru.

«Есть ряд людей, и не только у нас, которые считают, что, когда что-то не так, надо запретить. Это самый простой, прямолинейный, скажем так, не очень умный путь, который в конечном итоге приводит к обратному. Как только что-то запрещают, это что-то становится особенно привлекательным. Это известно давно. И тем не менее эти люди никак не могут понять, что это именно так. Я надеюсь, что на эту глупость не пойдут», — объяснил журналист. «Что касается того, что якобы наши женщины теряют интерес к русским мужчинам, то я бы хотел посмотреть опросы, какие-нибудь научные данные или хотя бы околонаучные, подтверждающие это. Я в первый раз такое слышу, это чрезвычайно любопытно. Я бы хотел все-таки убедиться, что это правда», — сказал Владимир Познер.

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Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в РФ. Об этом Ильдара Резяпова.

По мнению общественников, турецкие сериалы негативно влияют на демографию из-за создания нереалистичного образа мужчины у российских зрительниц.

«Дамы, насмотревшись таких мыльных опер, теряют интерес к нашим кавалерам, ожидая от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией», — заявил Резяпов.

Отмечается, что при этом образы в отечественных сериалах имеют свои особенности: мужчины изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками, а сильные женщины освобождаются от забот, встретив галантного иностранца. По словам Резяпова, это влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России. Спикер добавил, что в связи с этим необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и обозначить, что она в себя включает, на законодательном уровне.

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что предложение запретить показ турецких сериалов из-за влияния на российских женщин – это желание «попиариться». По его словам, в таком случае придется запретить и большую часть книг.

«Чувствую, что если по этому пути пойти, то нам нужно запретить еще большую часть литературы. Много странных предложений звучит. Если каждое обсуждать, то просто времени на нормальные вещи не останется. Захотелось людям, по-моему, попиариться», – сказал он.

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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям из-за отсутствия культурной ценности. Его комментарий приводит 360.ru.

«Это отвратительная игра отвратительных актеров. Любить турецкие сериалы — это откровеннейшее дурновкусие. Я искренне рекомендую не смотреть их ни до, ни после обеда», — пояснил депутат. По его мнению, эти сериалы искажают историю и не несут в себе никакой ценности.

В 2024 году Милонов заявил, что считает турецкие проекты «полнейшей белибердой». Парламентарий отметил, что сериалы стоит запретить, поскольку они создают у российских женщин ложный образ идеального мужчины и показывают жизнь, которая не соответствует действительности.

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Движение «Ветераны России» потребовало запретить турецкие сериалы в РФ. Ранее с такой идеей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, актеры в них играют плохо, это «дурновкусие», а также в картинах нет никакой культурной ценности.

Кинокритик, продюсер Сергей Сычев напомнил, что совершеннолетнему человеку ничего нельзя запретить смотреть и читать.

— Мы же все взрослые люди. Можно, наверное, что-то ограничить для детей, если так считают их родители — это они отвечают за воспитание детей. А совершеннолетний человек, наверное, может сам решить, какие сериалы и фильмы ему смотреть, какие книги читать. Это первое. И второе: у нас цензура запрещена Конституцией, как известно. Поэтому даже если кому-то не нравятся сериалы, как можно их запретить, если это будет противоречие Конституции? — отметил эксперт.

По словам Сычева, можно выслушивать недовольство в адрес турецких, корейских, американских или российских сериалов, однако каждый продолжит смотреть то, что считает нужным, сообщает 360.ru.

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Роскомнадзор (РКН) прокомментировал ситуацию с требованием общественников запретить показ турецких сериалов в России.

Слова представителя пресс-службы РКН приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

«В Роскомнадзор не поступало такое обращение», — сообщили в ведомстве.

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