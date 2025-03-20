Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил в беседе с 360.ru вносить жертв телефонных мошенников в специальную базу. Он подчеркнул, что никаких запретов в отношении этих граждан не будет.

Просто будет информация, что эти люди подвержены внешнему влиянию. И если сигнал поступит, что они хотят взять кредит, то на них обратят дополнительное внимание, — пояснил Аксаков.

Он объяснил, что в таком случае специалисты проверят, не находятся ли люди под влиянием злоумышленников. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива нацелена на защиту общества от мошенничества, а не на ограничения прав граждан.

Телефонные звонки промаркируют для защиты от мошенников

МВД России ранее предупредило, что иногда мошенники пытаются убедить жертву позвонить на неизвестный номер, после чего долго держат ее на линии. Так злоумышленники могут списать со счета человека денежную сумму, пояснили в ведомстве.