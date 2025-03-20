Экс-командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, чье дело сейчас рассматривается военным судом, якобы направил обращение президенту РФ Владимиру Путину. В нем он подчеркивает свою преданность воинскому долгу и называет армию делом всей своей жизни. Также Попов попросил главу государства вмешаться и посодействовать его возвращению в строй.

Об этом в четверг, 20 марта, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановки в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ. <...> Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага, — цитирует сообщение генерал-майора «Коммерсантъ».

В своем обращении Путину, Попов заявил, что посвятил жизнь служению России. С юных лет, как он пишет, он «честно и достойно служил в рядах российской армии», исполняя все возложенные на него приказы и задачи.

Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура

1 марта стало известно, что Ивана Попова уволили из рядов Вооруженных сил РФ и исключили из списка воинской части, к которой он был прикомандирован. Он заявил, что запросил разъяснение причин увольнения, но пока не получил ответа. Попов был арестован в мае 2024 года. Он якобы похитил металлоконструкции, которые отправили в Запорожье как гумпомощь. Подробности разбирательства — в материале «Вечерней Москвы».