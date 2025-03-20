Врач отреагировал на инициативу о крупных штрафах за оскорбление медработников

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу о введении в России крупных штрафов за оскорбление медработников.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы – председателя партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), руководителя одноименной парламентской фракции Сергея Миронова. За совершение такого деяния законопроектом предусматривается введение штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 25 тыс. руб., для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Если оскорбление прозвучало публично, в том числе в СМИ или сети интернет, то максимальные штрафные санкции предлагается установить на уровне 700 тыс. руб.

С точки зрения врачей, ситуация сложилась достаточно сложная. Мы сталкиваемся с больными людьми, несдержанность которых часто является проявлением психического расстройства и эмоциональной нестабильности. Так что выпады в сторону медиков встречаются нередко. Зачастую они связаны с тем, что у пациентов есть какая-то неудовлетворенность действиями врача, есть обман их ожиданий. Естественно, всю свою обиду и боль они разными способами выливают на медиков – иногда невербальными, иногда, к сожалению, вербальными. И нам говорят, что мы должны относиться к пациенту с состраданием, понимать его, не доводить ситуацию до конфликта. Однако есть пациенты, которые, зная, что врач обязан подстраиваться к психотипу любого лечащегося человека, этим злоупотребляют. Они пользуются вседозволенностью и иногда прибегают к харассменту с точки зрения врача. Порой они даже специально играют на эмоциях медика, чтобы их зафиксировать на видео, а затем выложить запись в интернет. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Собеседник выразил мнение, что введение крупных штрафов может изменить ситуацию, отметив при этом, что к каждому инциденту с оскорблением врача следует подходить индивидуально.

«Скорее всего, данная инициатива будет полезна. Вопрос только в том, кто будет оценивать поведение пациентов, как будут выяснять, не вынудил ли врач больного [его оскорбить], были ли оскорбления преднамеренными, а не вырвались случайно из-за нестабильного психоэмоционального состояния пациента. Разграничить такие случаи довольно сложно, ведь находящийся в нестабильном психоэмоциональном состоянии человек порой никак иначе не может выразить свое отношение к действительности», - сказал Кондрахин.

Штрафы будут полезны для профилактики случаев преднамеренного оскорбления медиков со стороны здоровых людей, добавил он.

«Люди будут знать, что понесут ответственность за свои оскорбления. В особенности это касается случаев, когда есть свидетели, которые смогут подтвердить, что это действительно были оскорбления, сопровождавшиеся какой-то агрессией. Это положительно скажется на работе врачей», - заключил специалист.

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