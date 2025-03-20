Священник РПЦ назвал различия в браке мусульман и христиан

Священник Русской православной церкви (РПЦ) пояснил, что ни в одной мировой культуре, кроме христианства, брак не рассматривали как союз одного мужчины и одной женщины.

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В Ветхом Завете существовало многоженство, которое, по словам Господа, допустил Моисей из-за жестокосердия израильтян. В других культурах отношения принимали различные формы, но в христианской традиции мужчина и женщина рассматриваются как равные наследники Царства Божия, являясь Его образом и венцом творения.

— Даже если мы встречаем мусульманские семьи, которые, следуя религиозной традиции, живут в России и придерживаются моногамного брака, это можно считать влиянием христианства, — передает Медиапоток.

Протоиерей Андрей Николаев рассказал, что различие в религиозных взглядах не должны восприниматься мужем и женой как приговор: по его словам, в подобных условиях взаимоуважение между ними станет основой для построения отношений. Он также обратил внимание, что в таких семьях детей можно воспитывать, предоставив им право выбора веры или рассказывая им о традициях сразу двух религий.