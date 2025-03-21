Сооснователя "Короля и шута" Балунова признали иноагентом

Минюст России внес музыканта Александра Балунова (признан в России иноагентом) в реестр иностранных агентов.

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Балунов, также известный как Балу, - басист и один из основателей группы "Король и шут".

Минюст также включил в реестр режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева (признан в России иноагентом), художника Станислава Комиссарова (признан в России иноагентом), писателя Михаила Шишкина (признан в России иноагентом), журналистов Изиду Чаниа (признан в России иноагентом) и Низфу Аршбу (признана в России иноагентом).