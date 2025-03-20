Состояние певицы Марины Хлебниковой резко ухудшилось

Telegram-канал Mash сообщает, что у певицы Марины Хлебниковой обострились проблемы со здоровьем, связанные с травмами, которые она получила при пожаре. По данным Mash, артистка проходит амбулаторное лечение.

Как утверждает Telegram-канал, у 59-летней певицы диагностировали местную инфекцию кожи после ожогов в пожаре. Также у нее якобы выявили заболевание сердца.

Хлебникова серьезно пострадала в результате пожара, произошедшего осенью 2021 года в ее квартире. Тогда певицу госпитализировали в реанимацию.

СМИ писали, что некоторое время она находилась на аппарате ИВЛ. В декабре 2021-го стало известно, что состояние певицы стабилизировалось.