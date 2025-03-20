В Госдуме оценили идею поднять возраст молодежи до 40 лет

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев заявил, что поднять верхний возраст молодежи в России до 40 лет в ближайшее время не выйдет. Об этом сообщает 360.ru.

По словам Киселева, перед увеличением возрастной категории нужно охватить 100% молодежи, подходящей под имеющийся порог. Вся государственная молодежная политика направлена на людей в подростковом и студенческом возрасте — в среднем до 25 лет.

«А с 25 до 35 — молодые семьи, рабочие кадры, здесь большой пробел. <…> В краткосрочной перспективе не получится (поднять возраст молодежи до 40 лет — прим ред.)», — добавил парламентарий.

Ранее председатель правления «Движения первых» Артур Орлов заявил, что в России следует расширить возрастные границы молодежи. Он предложил повысить верхнюю планку с 35 до 40 лет.