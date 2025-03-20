В Москве умер ведущий специалист "Роскосмоса" по спутникам наблюдения

После тяжелой продолжительной болезни на 64-м году умер Валерий Заичко, заместитель начальника департамента "Роскосмоса" по дистанционному зондированию Земли. В сообщении "Роскосмоса" отмечается, что он внес большой вклад в развитие российской спутниковой группировки.

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Валерий Заичко — выпускник Военно-космической академии имени Можайского. Более 40 лет прослужил в Вооруженных силах, полковник в запасе.

«Валерия Александровича отличали высокий профессионализм, большое трудолюбие и настойчивость в решении научно-технических задач», - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Руководство госкорпорации выразило соболезнование родным и близким Заичко.