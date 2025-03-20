Самый теплый мартовский день за 100 лет зафиксировали в Сибири

Метеорологи зарегистрировали 19 марта самый теплый день в Новосибирске за последние 102 года - столбик термометра поднялся до 8,7 градуса тепла.

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Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Кичанова. По ее словам, предыдущий температурный рекорд плюс 7,9 градуса был зарегистрирован в 1923 году.

По данным сибирских метеорологов, до 21 марта аномально теплая погода, кроме Новосибирской области, также будет держаться в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Прогнозируются интенсивное таяние снега, затопление пониженных участков и размытие дорог.