В Петербурге назвали дату проведения праздника "Алые паруса"

В администрации Северной столицы озвучили, в какой день пройдет праздник выпускников "Алые паруса". Красочное шоу, которое давно стало одной из визитных карточек города на Неве, состоится 28 июня.

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Уточняется, что подготовка к проведению мероприятия уже началась.

Напомним, что в прошлом году в основу концепции праздника легла семья. Торжество посетили не только выпускники школ из Петербурга, но и молодые люди из 38-ми регионов России. Также на празднике побывали ребята из 16 иностранных государств.