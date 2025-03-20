Readovka обвинила Baza во вранье за вброс о возможной ликвидации СМИ

В отечественной медиа-сфере назревает новый крупный скандал. Издание Readovka резко раскритиковало публикацию Telegram-канала Baza, в которой утверждалось, что «милитаристский канал» идет ко дну и скоро может закрыться.

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19 марта Baza написала, что в Readovka идут массовые увольнения — более чем из ста сотрудников осталось максимум 60. Кроме того утверждалось, что финансирование СМИ было сильно урезано из-за того что в России поменялась риторика по отношению к спецоперации. Также Baza сообщила, что Readovka при помощи ботов очень накручивает число подписчиков, что также не понравилось донорам издания.

В публикации приводятся данные, что дочерние проекты патриотичного СМИ на грани закрытия, а ведущий, кроме основного, проект «Readovka Объясняет» заморожен. По данным Baza, журналисты издания узнали о ДТП своего главреда Алексея Костылева только из СМИ.

В Readovka сообщили журналистом, что все написанное их коллегами из другого издания — фейк и преднамеренный вброс. В СМИ подчеркнули, что в редакции действительно были увольнения, однако это обусловлено «стандартной для любого СМИ ротацией и оптимизацией». Все ключевые сотрудники, включая журналиста издания, историка-эксперта Евгения Норина, работают штатно.

— Да, в сентябре было решено пересмотреть концепцию проекта. Планировался ребрендинг и т.д., потом из-за ситуации с Алексеем просто отложили это на потом. Но авторы никуда не делись, ушли в другие наши проекты, — рассказали в редакции.

В Readovka сообщили, что Baza повела себя совершенно неэтично, подчеркнув, что издание продолжает успешно развиваться. Выступать с опровержением написанного в издании отказались, посчитав это ниже достоинства целого коллектива. В интеренет-издании также рассказали что с Костылевым «все хорошо, он на реабилитации и активно идет на поправку», сообщает «Подмосковье сегодня».

Костылев попал в страшное ДТП в деревне Рухань в Смоленской области. Он разбился на квадроцикле. 27 октября его доставили в областную больницу без сознания, где медики провели экстренную операцию, а после с помощью борта санитарной авиации направили журналиста в Москву для дальнейшего лечения под наблюдением столичных докторов. Источник, близкий к ситуации, рассказал «Вечерней Москве» подробности произошедшего.

12 ноября Readovka сообщила, что Костылев пришел в сознание и смог узнать свою маму после страшного ДТП. На данный момент известно, что он посещает редакцию и проходит реабилитацию.