Поэт Вадим Жук скончался на 79-м году жизни

Российский поэт и драматург Вадим Жук скончался в возрасте 78 лет.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщила его супруга Марина Курчевская.

— Да, он скончался сегодня в 11 утра, — сообщила Курчевская ТАСС.

Утром поэт присутствовал на завтраке в гостинице, общался с коллегами, но жаловался на плохое самочувствие. Знакомые Жука связывают это с тем, что 19 марта его внезапно сняли с должности ведущего церемонии открытия 30-го Открытого российского анимационного фестиваля, заменив на киноведа, члена жюри и организатора анимационной премии «Икар» Сергея Капкова. После трапезы поэт поднялся к себе в номер, где и скончался.

Сейчас дирекция фестиваля ожидает автомобиль, который перевезет тело артиста в морг, а затем — в Москву.

Вадим Жук был лауреатом Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или любовь к классике». Также он выступал автором театральных вечеров, капустников, оперетт, мюзиклов и сценариев к мультфильмам.