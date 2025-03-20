Российский депутат пригласил Джареда Лето поесть посикунчиков

Лидер фракции ЛДПР в пермском законодательном собрании Олег Постников предложил фронтмену группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето спеть в Перми и пообещал его накормить посикунчиками. Об этом сообщает URA.RU.

В обращении, которым депутат поделился с журналистами, он признался, что ему нравится творчество и стиль Лето. Постников подчеркнул, что он такой не один — у артиста и его группы много поклонников в России.

«Кроме твоей музыки мне близка твоя позиция, как человека. Мы с тобой одинаково считаем, что для культуры, искусства, творчества — нет и не может быть границ», — заявил депутат.

Он предложил Лето выступить в Перми, в которой он был 10 лет назад, и отметить таким образом «юбилей» первого концерта в городе. По его словам, пермяки будут рады снова услышать группу, а сам Постников пообещал накормить Лето посикунчиками.

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Напомним, что ранее 30 Seconds to Mars провела концерт в Белграде, на который пришло много российских фанатов группы. В соцсетях распространилось видео, на котором Лето был рад их присутствию, заявив, что «однажды, когда все эти проблемы закончатся», а музыканты обязательно посетят Россию. В результате он столкнулся с критикой в Сети со стороны сторонников Украины.