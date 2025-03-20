Гордон раскрыла детали чудовищного дела с украинской секс-рабыней

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли на обочине в Дубае с переломами ног, рук и позвоночника, могла пойти на скандально известную в соцсетях вечеринку Porto Party, написала в блоге юрист Екатерина Гордон. По ее словам, в Сети больше года назад опубликовали видео, на которых шейхи издеваются над девушками за деньги.

Скандал с вечеринками Porto Party в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В Сети гуляют видео где предположительно шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое. Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить, — написала Гордон.