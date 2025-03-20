Москвичка смогла взыскать компенсацию за оформленный на нее мошенниками кредит

Юристы помогли жительнице Москвы получить компенсацию за моральный ущерб от кредитора, оформившего мошеннический заем на ее имя.

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Об этом в четверг, 20 марта, сообщили в пресс-службе Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

— На минувшей неделе юристы помогли москвичке взыскать моральный ущерб с кредитора, допустившего оформление мошеннического займа, причем размер компенсации в разы превысил сумму займа, — цитирует сообщение организации РИА Новости.

Москвичка обратилась в Центр в апреле 2024 года. Она обнаружила в своей кредитной истории заем в размере 2,5 тысячи рублей, оформленный в микрофинансовой организации. Женщина утверждала, что не получала этих денег и переживала из-за возможного роста долга из-за начисления процентов.

Юристы предоставили доказательства того, что банковская карта и телефонный номер, указанные при оформлении займа, не принадлежали заявительнице. Центр подготовил иск в суд, требуя признать договор недействительным. Позже они сумели доказать непричастность женщины к оформлению займа. В итоге суд постановил выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей.

Российские банки с 25 июля 2024 года начали по новой схеме возвращать своим клиентам украденные мошенниками деньги. Некоторые случаи предусматривают возврат полной суммы в течение 30 дней. Как это будет работать и кто может рассчитывать на возврат средств — в материале «Вечерней Москвы».