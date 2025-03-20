Инклюзивная весна: в Москве пройдет Всероссийский фестиваль #ЛюдиКакЛюди

По случаю Всероссийской недели информирования об аутизме в Москве и 70 регионах страны пройдет ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Это одно из крупнейших инклюзивных событий в поддержку людей с расстройством аутистического спектра. В Москве в рамках фестиваля пройдут Семейные дни, стать участником которых может абсолютно любой человек вне зависимости от пола, возраста, диагноза и особенностей развития, их наличия или отсутствия. Организаторы фестиваля ждут гостей 30 марта в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) и 2 апреля в Музее-заповеднике «Царицыно». Генеральный партнер фестиваля – Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

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Первый Семейный день состоится 30 марта. Традиционно он пройдет в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ). Мероприятие включает в себя мастер-классы, спортивные активности, ярмарки и другие развлечения для семей, детский концерт, лекции и консультации для родителей. Прийти может любой желающий. Полное расписание и обязательная регистрация – на сайте фестиваля.

2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме, пройдет второй и ключевой Семейный день – большой праздник в Музее-заповеднике «Царицыно» для родителей и детей, профильных специалистов в направлении поддержки людей с РАС, представителей некоммерческих организаций, бизнеса и власти. Гостей фестиваля #ЛюдиКакЛюди ждет много увлекательных и познавательных активностей, которые развернутся на территории архитектурного дворцового ансамбля и заповедных тропах.

Развлечения для семей с детьми и всех желающих: модный показ дизайнерской одежды по эскизам детей с РАС, открытый микрофон с историями успеха людей с аутизмом, мастер-классы по альтернативной коммуникации для всех желающих, позволяющие глубже понять мир людей с РАС, и другие творческие мастер-классы для детей и взрослых, интерактивный и иммерсивный спектакли, инклюзивный концерт, акции и уличные активности, награждение победителей конкурса «Личное дело» им. Ольги Власовой, организованного Федеральным ресурсным центром «Аутизм». Цель конкурса – поддержать инициативы родителей, направленные на развитие инклюзии и помощь людям с особенностями развития.

Также гостей ждут автограф-сессии и встречи с известными российскими артистами и телеведущими. Фестиваль поддержат актеры театра и кино Георгий Дронов, Александра Власова и Татьяна Бабенкова, телеведущая Светлана Зейналова, певица и телеведущая Анастасия Вознюк и другие.

Одной из самых ярких активностей станет стенд «VR Inclusion», где гости смогут познакомиться с VR-сценариями и протестировать продукт. Проект, поддержанный благотворительным фондом «Глобальный альянс содействия», разрабатывает инновационные технологии в сфере терапии расстройств аутистического спектра, создавая сценарии для социальной адаптации и обучения жизненно важным навыкам: от безопасного пользования общественным транспортом и посещения врача до планирования бюджета и самостоятельных походов в супермаркет. На стенде 2 апреля «VR Inclusion» и торговая сеть «Пятёрочка» расскажут о создании виртуального магазина «у дома», и каждый желающий сможет попробовать пройти VR-сценарий.

Вход на Семейный день в Музее-заповеднике «Царицыно» свободный, регистрация не требуется, но для беспрепятственного передвижения по фестивальным площадкам внутри музея необходимо получить браслет на стойке регистрации.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

Петр Положевец:

«Инклюзия начинается с понимания, а понимание рождается через общение. Когда по всей стране более 500 площадок запускают формат открытого диалога, собирая вместе тысячи людей, а бизнес, власть и общество объединяют свои усилия – мы создаём нечто большее, чем просто фестиваль. #ЛюдиКакЛюди – это пространство, где каждый имеет право быть собой и вносить свой уникальный вклад в общее благополучие».

Фестиваль пройдет при поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь», Министерства просвещения РФ, Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, Департамента образования и науки г. Москвы, Департамента культуры г. Москвы, Департамента здравоохранения г. Москвы, Московского центра инновационных технологий в здравоохранении; киностудии «Союзмультфильм» и интерактивного парка аттракционов «СоюзМультПарк», театра РОСТА; медиахолдинга Rambler&Co, портала об интересных местах и событиях KudaGo, медиа об образовании и воспитании детей «МЕЛ», интернет-издания «Афиша», портала Remedium.ru и других.