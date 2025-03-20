Глава X5 назвала способ, как снизить потребление алкоголя в России

Самой действенной мерой для снижения потребления алкоголя является занятость на работе и здоровый образ жизни, а не ограничение времени продажи алкогольной продукции. Такое мнение в интервью РБК высказала президент компании X5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева.

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Ранее в Вологодской области вступил в силу закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя в рабочие дни с 12:00 до 14:00. Губернатор региона Георгий Филимонов, который инициировал это нововведение осенью 2024 года, открыто заявил, что данный законопроект направлен против алкомаркетов.

По словам глава X5 Екатерины Лобачевой, в Вологодской области наблюдается «очень смелый эксперимент», но результаты его будут понятны лишь к лету. Однако уже имеющаяся статистика свидетельствует о том, что в регионах, где вводились жесткие временные рамки, сначала динамика реализации алкогольной продукции снижалась, но постепенно объемы восстанавливаются.

«На объемах потребления эти ограничения практически никак не сказываются. Почему? Потому что в любом случае алкоголь купить можно. Приспособить свое потребительское поведение к таким изменениям тоже можно», - пояснила она.

Лобачева назвала самой действенной мерой для снижения потребления алкоголя не запрет на его покупку, а занятость и здоровый образ жизни.

«Когда человек работает, у него меньше времени на застолья. Кроме того, это пропаганда здорового образа жизни, спорта с детства, семьи и прочее. Вот этим нужно заниматься. Потребление будет следовать за образом жизни, вот и все», - подчеркнула она.

Напомним, что губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее объяснил введение ограничений на продажу алкоголя необходимостью спасти население от «вымирания», так как регион «занимает позорное 71 место» в рейтинге трезвости. Он также выразил уверенность, что законопроект не нарушит образ жизни и бытовые привычки вологжан, назвав его «щадящим и либеральным».