Умер актер из «Звезды пленительного счастья»

Ушел из жизни Вадим Жук, советский и российский актер театра, кино и ТВ, сценарист, поэт, драматург, театральный деятель и телеведущий.

Вадим Жук родился 30 января 1947 года в Ленинграде. По образованию - театровед. В 1970-х работал в Омском ТЮЗе. Был художественным руководителем театра "Четвертая стена" в Санкт-Петербурге. Вместе с Михаилом Жванецким вел телепередачу "Простые вещи".

Снимался в 1960-х, в фильмографии - несколько десятков проектов: "Звезда пленительного счастья", "Кто заплатит за удачу", "Скорбное бесчувствие", "Лох - победитель воды", "Попугай, говорящий на идиш", "Тимур и его коммандос".

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Был сценаристом анимационных проектов "Продается сивая лошадь", "Возвращение Буратино", "Машины сказки" и других.

Артист скончался 20 марта в Суздале. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сценарист и кинокритик Лариса Малюкова.