В России потребовали организовать расследование смерти Сталина

К смерти главы СССР Иосифа Сталина мог быть причастен его преемник Никита Хрущев. Как сообщает «Абзац», председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о необходимости инициировать новое расследование.

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Он отметил, что версию о неоднозначных обстоятельствах смерти Сталина поддерживают многие ученые. По мнению Малинковича, следует провести общественное расследование с привлечением врачей, ветеранов КГБ, историков и других экспертов.

«В настоящее время мы думаем, как его организовать. Я готов возглавить такую комиссию, результаты доложим в ФСБ», — заявил Малинкович.

Он добавил, что в качестве авторитетных свидетельств причин смерти Сталина приводятся лишь записки охранников и мемуары, «которые надиктовал Хрущев». Глава ЦК «Коммунистов России» считает, что верить в них нельзя, поскольку их автор мог быть причастен к произошедшему.

В необходимости нового расследования уверен и глава партии Максим Сурайкин. Он считает, что современные криминалистические методы и рассекречивание архивов позволят узнать правду о причинах смерти Сталина.

«Например, первое заключение о смерти, которое сделал врач, проводивший вскрытие, пропало, а сам врач вскоре погиб. По описаниям тех, кто видел охрану, состояние кожи и так далее, было ясно, что, скорее всего, это было отравление мышьяком», — сказал он.

Напомним, что Сталин умер в своей официальной резиденции «Ближняя дача» 5 марта 1953 года. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг.