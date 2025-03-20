Медики из Убинской центральной районной больницы Новосибирской области катали труп по территории медучреждения в санях. Видео появилось в Telegram-канале «АСТ-54».

Пациенты больницы сняли на видео, как замотанное в белую простыню тело везут по проезжей части на глазах у посетителей клиники.

При этом, руководство медучреждения выразило недовольство действиями пациентов, которые сняли транспортировку трупа на видео. По словам главврача Ольги Босхомжиевой, ситуация была бы хуже, если медики подскользнулись при переноске.

«Последствия были бы куда страшнее», — заявила она.

Минздрав Новосибирской области не увидел нарушений в действиях врачей, однако посоветовал соблюдать морально-этические нормы при перевозке трупов.

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