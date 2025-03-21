Очередь из карет скорой помощи выстроилась у больницы в Петербурге

Рядом с инфекционной больницей имени Боткина в Санкт-Петербурге образовалась очередь из карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Отмечается, что задержка в приеме пациентов возникла из-за одновременного прибытия шести машин.

В пресс-службе больницы пояснили, что высокая загруженность связана с сезонным ростом заболеваемости и особенностями работы приемного отделения.

В здании функционируют 12 боксов, рассчитанных на одного пациента каждый, а время ожидания может составлять 30–40 минут. Пик обращений традиционно приходится на вторую половину дня, тогда как выписка пациентов проходит утром, передает «Фонтанка.ру».

Сразу много машин скорой помощи недавно понадобились в Екатеринбурге из-за массового отравления школьников: происшествие произошло в Специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета. Более 30 человек обратились за медицинской помощью, из них 28 были госпитализированы. Как ученики могли заразиться и что известно о симптомах этой болезни — в материале «Вечерней Москвы».