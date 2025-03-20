В Госдуму внесен законопроект о введении повышенных штрафов за оскорбление медиков и фармацевтов

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении административной ответственности за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы – председателя партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП), руководителя одноименной парламентской фракции Сергея Миронова.

«Депутаты СРЗП предлагают повысить административную ответственность за оскорбление медицинских и фармацевтических работников. За совершение такого деяния законопроектом предусматривается введение штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 25 тыс. руб., для должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Если оскорбление прозвучало публично, в том числе в СМИ или сети интернет, то максимальные штрафные санкции предлагается установить на уровне 700 тыс. руб.», – говорится в сообщении.

Как отметил Миронов, в последние годы в России выросло число случаев агрессии и насилия в отношении медработников. Так, по данным министерства здравоохранения РФ, в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тыс. нападений на медиков. «При этом количество привлеченных к ответственности оказалось минимальным: санкции к нарушителям ограничивались штрафом в размере 5 тыс. руб. или просто словесным порицанием», – пояснил он.

Соавторами законопроекта являются депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Александр Терентьев и Яна Лантратова.