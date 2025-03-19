В России могут сократить список профессий, дающих преференции иностранцам

В России могут сократить список профессий, которые дают право иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой выступил Минтруд России. Согласно проекту приказа, список могут сократить в 6,5 раз — до 31 специальности. При этом, проект приказа уже был представлен на общественное обсуждение.

«В перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам при соблюдении установленных законом требований в упрощенном порядке получать вид на жительство, вошла 31 специальность. В перечень вошли только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки. По сравнению с предыдущим перечнем, дававшим право на упрощенное получение гражданства, список профессий сокращен с 203 до 31 наименования», — рассказали в министерстве.

В проекте указывается, что в новый перечень включены специальности инженеров-конструкторов, технологов, электроников, инженеров-химиков, специалистов по новым материалам и ремонту оборудования, а также слесари, сварщики, трубопроводчики, электромонтажники, аналитики данных в сферах астрофизики и генетики, квантовые инженеры-программисты, операторы оборудования в области судостроения, авиастроения и машиностроении. Как подчеркнули в министерстве, этот список был составлен с учетом прогноза кадровой потребности, а в его разработке участвовали Агентство стратегических инициатив, госкорпорации и заинтересованные министерства.

При этом, заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин заявил, что российская политика в сфере занятости в первую очередь отталкивается от «безусловного приоритета россиян».