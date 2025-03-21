В России начнут по-новому обращаться с мусором. Правительство опубликовало новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает «Коммерсантъ».

Постановление «Об утверждении порядка обращения с твердыми коммунальными отходами» было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Так, к 2030 году российские регионы обязаны повсеместно поставить разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Оранжевые контейнеры будут использоваться для пластика, зеленые — для стекла, коричневые — для пищевых отходов, серые — для несортированных отходов, синие — для групп однородных отходов.

Ужесточаются условия для региональных операторов. Постановление вводит их ответственность за нарушения периодичности вывоза мусора. Операторов теперь могут лишить статуса, например, за нарушение соглашения с регионом пять и более раз в течение календарного года.

У собственников жилья в российских регионах также изменится формат обращения с мусором. С 1 сентября в течение десяти рабочих дней со дня приобретения зданий и земельных участков собственник будет обязан подать заявку на заключение договора с регоператором. В документе должно быть указано, на какую площадку складируется мусор. Без заявки счет будет выставлен на основе норматива накопления ТКО.

Кроме того, документ вводит понятие «место сбора вторичных ресурсов» и фандоматов. Туда можно будет отнести перерабатываемые отходы — металл, пластик и стекло. Для крупногабаритных отходов также будут выделены специальные точки. До конца 2025 года будут разработаны еще 14 нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.

Ранее стало известно, что благодаря нормативам, введенным в конце 2024 года, плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в среднем по всем садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье увеличилась вдвое, а в отдельных СНТ — в пять раз. Так, в первом полугодии 2025 года подмосковный дачник в среднем тратил на вывоз мусора до 3,5-3,9 тысячи рублей в год, или до 300 рублей в месяц. Весной 2024 года затраты составляли около 30-100 рублей за участок в месяц.