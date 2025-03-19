Анфиса Чехова объяснила решение пойти в политику

Телеведущая Анфиса Чехова заявила, что хочет помогать людям, поэтому она пошла в большую политику. Об этом пишет Telegram-канал «Абзац».

Ранее сообщалось, что Чехова стала членом партии «Новые люди». Артистка возглавит проект фракции «Демография».

По ее словам, «Новые люди» сами решили, что именно она сможет бороться с проблемами с рождаемостью.

«Вы знаете, я не рассматриваю это как занятие политикой, потому что я вообще как бы совсем новичок в этом и никогда не стремилась в политику. Но, как я сегодня неоднократно говорила, я достаточно далека от политики, но достаточно близка к народу. И поэтому мне просто очень хочется помогать людям», — отметила Чехова.

Телеведущая разъяснила, что для повышения демографии необходимо работать с психологией каждого человека. Она добавила, что осознанность и уверенность в себе помогут людям заключать надёжные и крепкие браки.

Журналисты заметили, что кроме Чеховой, проектами по самореализации женщин и демографии будет заниматься певица Miravi (Влада Шпигарь).