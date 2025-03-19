Телеведущая Ольга Скабеева с юмором высказалась в своем Telegram-канале об инициативе главы евродипломатии Каи Каллас по привлечению украинских боевиков к обучению европейских солдат.

Накануне Каллас заметила, что Евросоюзу есть чему поучиться у Украины в плане боевого опыта.

«Судя по успехам ВСУ, они будут учить европейцев быстро бегать», — предположила Скабеева.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ.

В ведомстве уточнили, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новенькое, Степок, Угроеды и Юнаковка Сумской области.