В России выявили первый случай неизлечимой болезни EVALI

Первый случай заболевания вейперов выявили в России. EVALI называют редкой и неизлечимой болезнью, с которой медицина пока не научилась бороться, — сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, первыми в стране «попкорновой» болезнью, как ещё называют этот недуг в СМИ, заболели подростки из Томска. Диагноз одного из парней звучит как EVALI, у другого врачи заподозрили токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему. Выявить заболевание удалось после обычного прослушивания лёгких — медики услышали звук, похожий на лопающийся попкорн.

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Впервые EVALI выявили в 2019 году в США. Недуг поражает бронхиолы и проявляется в виде воспаления и образования рубцов со всеми вытекающими для здоровья последствиями. Происходит это в результате «парения» вейпов — естественно, ничего полезного в жидкостях для них нет. Ранее Super подробно писал, что не так с электронными сигаретами и другими устройствами для курения.

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Проблемы со здоровьем, которые провоцирует вейпинг, похожи на последствия курения обычного табака: это не только удар по легким, но и по нервной и сердечно-сосудистой системам, из-за чего растет риск инфаркта и инсульта. Вейпы опасно воздействуют на легочную ткань, что подтверждает американская статистика. В 2020 году в местные центры по контролю и профилактике заболеваний выросло количество обращений, связанных с травмами легких (2807) и смертей (68) из-за вейпинга.

Обследования пострадавших показали, что негативное воздействие на легкие оказал ацетат витамина Е, который содержится в жидкостях для вейпинга.