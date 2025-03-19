Жена Никиты Михалкова ответила на слухи о его госпитализации

Жена известного российского режиссера и актера Никиты Михалкова не подтвердила ранее появившиеся новости о его плохом самочувствии.

Некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию якобы о том, что Михалков госпитализирован на фоне обострившихся проблем с сердцем и повышенного давления.

По словам Татьяны, артист чувствует себя хорошо и все свободное время занимается творческой деятельностью.

Позже и сам Михалков прокомментировал эти слухи, заявив, что только что завершил гастроли в Воронеже и приехал домой:

«К радости тех, кто действительно за меня переживал, сообщаю от своего имени, что я мало того, что, слава Богу, не в больнице, а еще и только что вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый «Бесогон», который, Бог даст, выйдет в пятницу».

Ранее юморист Евгений Петросян подтвердил, что возвращается к работе после недавней госпитализации. Артисту оказали врачебную помощь на фоне ухудшения общего самочувствия.