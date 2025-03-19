Стало известно, как создавался бюст Путина для Шварценеггера

Российский скульптор Александр Чернощеков раскрыл подробности создания бронзового бюста президента РФ Владимира Путина, подаренного в дальнейшем известному актеру, экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее артист сообщил, что в его коллекции есть бюсты многих мировых лидеров, в том числе Владимира Путина, Иосифа Сталина, Юрия Андропова, Никиты Хрущева.

Скульптор заметил, что с предложением создать бюст Владимира Путина к нему обратился президент Федерации бодибилдинга России.

«Он сообщил, что отправляется в Колумбус. Так как Арнольд Шварценеггер собирает бюсты мировых лидеров, и предложил пополнить его коллекцию скульптурой российского президента», — пояснил Чернощеков.

Мастер отметил, что ему пришлось провести сложную подготовительную работу, в частности, собрать качественные фотографии президента.

По его словам, бюст Путина он лепил около месяца, работая по шесть часов в день.