В Госдуме предложили варить мыло из бродячих собак

Из бродячих животных нужно варить мыло на мыловарнях. С таким предложением выступил депутат Государственной думы (ГД) России из Санкт-Петербурга Николай Цед.

— Каждая бродячая собака, собака с хозяином или без хозяина — это зубастое оружие, способное «выстрелить» в любой момент. Бездомные собаки в стае опаснее волков. Поэтому меры безопасности и контроля должны быть превентивными. В советское время проблема решалась просто — производством хозяйственного мыла на мыловарнях из бездомных собак, — говорится в Telegram-канале депутата.

По его словам, этот вопрос нельзя расценивать с точки зрения любви или нелюбви к животным, поскольку его главная задача — обеспечение «безопасности человека, особенно детей».

В сообщении Цед также одобрил постановление ГД к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

Депутаты Госдумы готовят инициативу, в рамках которой бездомных собак запретят выпускать обратно на улицу и, напротив, разрешат их усыплять. Эвтаназию уличных псов легализовали уже в 15 субъектах, еще в двух такие поправки вскоре вступят в силу.