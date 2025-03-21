Кадыров рассказал о передаче Украине четырех взятых "Ахматом" военнопленных

Четверо украинских военнослужащих, взятых в плен спецназом "Ахмат", оказались среди переданных Украине в качестве жеста доброй воли. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Среди них есть четверо украинцев, попавших в плен к чеченским военнослужащим из подразделений "Ахмат", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Чеченской Республике военнопленным оказали необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни.