Эксперт оценил планы по обязательной маркировке звонков в России

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал готовящийся законопроект об обязательной маркировке звонков от организаций, а также высказался об эффективности мер по борьбе с телефонным мошенничеством в РФ.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает введение обязательной маркировки для звонков от организаций и вызовов с международных номеров. Согласно документу, юридические лица будут обязаны предоставлять абоненту бесплатную информацию о себе перед совершением звонка. Для этого компаниям будет необходимо предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. Абонент сможет отказаться от звонков и подать жалобу оператору, чтобы вызовы больше не поступали. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять меры. Также операторов сотовой связи хотят обязать уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке. Ожидается, что на экране телефона будет высвечиваться соответствующая информация.

Эксперт подчеркнул, что готовящаяся маркировка звонков является лишь частью комплекса мер, направленных на борьбу с мошенниками. Они, помимо прочего, подразумевают создание в России единой базы биометрических слепков (образцов голосов) мошенников, единой базы телефонных номеров злоумышленников, а также обязательный перевод всех госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на одобренные мессенджеры.

С одной стороны, введение обязательной маркировки телефонных звонков не является абсолютной панацеей – эта мера не решит все проблемы с мошенниками за один день. Но, с другой стороны, это достаточно эффективный метод борьбы с мошенниками при использовании всех соответствующих инструментов в совокупности. К примеру, если бы в России сейчас разом отменили все действующие меры, направленные на борьбу с мошенниками, то мы бы все просто сошли с ума от количества звонков от злоумышленников и ежедневных разговоров с ними. То есть все ранее принятые в этом направлении меры работают… Если же говорить о только об определении телефонных номеров, то нужно понимать, что сейчас основная проблема заключается в том, что у каждого оператора связи, а также у некоторых сервисов, которые можно подключить к определению номера в вашем телефоне, имеется своя база [с номерами мошенников]. Эти базы пересекаются где-то на 70%, но в каждой из них остается 30% номеров, которых нету в другой. Поэтому при объединении этих баз выборка увеличится, то есть единая база будет более качественной, более полной. Кроме того, когда все игроки понимают, что пополнять нужно только одну базу, а не несколько разных, то ее актуализация происходит более эффективно. Вопрос только в том, кто будет оператором этой базы и как она будет функционировать. Это сложный программный высоконагруженный продукт, который должен отвечать требованиям по эффективности, безопасности и так далее. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

При помощи IP-телефонии мошенники «способны нарисовать любые цифры на дисплее смартфона» во время звонка, отметил специалист.

«Они постоянно «садятся» на другие номерные базы, поэтому эти базы, конечно, нужно обновлять. И тут важен реальный Caller ID, который нельзя подменить и который видит оператор связи. В первую очередь, базы состоят именно из Caller ID, а не из тех цифр, которые абоненты видят на дисплее смартфона… Так что эти подлецы, конечно, будут пытаться найти все новые и новые лазейки, однако каждый новый шаг по борьбе с мошенниками дает свои плоды», - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что россияне смогут подключиться к сервису выявления телефонных мошенников.