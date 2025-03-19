Супругов Невзоровых* внесли в список террористических и экстремистких объединений

Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых (Александр Невзоров признан Минюстом России иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) в список террористических и экстремистких объединений.

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Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Объединение, членами которого являются Невзоров Александр Глебович, 03.08.1958 года рождения, уроженец города Ленинграда, Невзорова Лидия Алексеевна, 29.03.1973 года рождения, уроженка города Ленинграда», — сказано на сайте.

Ранее Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и запретил их.