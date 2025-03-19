Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на юго-востоке Москвы

Работа ресторана «The Бык», расположенного в Москве по адресу улица Душинская, дом 14, приостановлена более чем на месяц из-за нарушений санитарных норм.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 марта, сообщили в пресс-центре Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) столицы.

— Были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. Кроме того, в рамках проверки снято с реализации 91,1 килограмма обезличенной пищевой продукции, опасной для потребителей. Вынесено решение о признании ИП Григоряна Т. Л., осуществляющего деятельность в ресторане «The Бык», виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ. Деятельность ресторана «The Бык» приостановлена на 40 суток, — написали на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность ресторана «The Бык» на улице 2-й Брестской в Москве после отравления посетителя. Специалисты ведомства во время проверки обнаружили нарушения условий хранения продукции, отсутствие маркировок на продуктах и приборов для измерения температуры воздуха, плохое состояние холодильника. Позднее заведение открыли.