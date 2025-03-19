Названо место проведения церемонии прощания с Бедросом Киркоровым

Церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым пройдет на Троекуровском кладбище 21 марта. Об этом заявила представитель его сына, певца Филиппа Киркорова, пишет ТАСС.

«Прощание и похороны точно пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта», - пояснила Екатерина Успенская.

Бедрос Киркоров умер 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет. Он родился в болгарском городе Варна, но большую часть жизни прожил в СССР и России, получив известность как эстрадный исполнитель. Причиной смерти Киркорова-старшего стала остановка сердца.