Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что в ее жизни не было трагедии страшнее, чем события в Беслане и то, что сейчас происходит с ее мужем Тиграном Кеосаяном. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было», – отметила она.

По ее словам, закрытие американских изданий «Радио Свобода»* и «Голос Америки»** стало неожиданностью. Она отметила, что эти издания долгие годы вели информационную кампанию, направленную на манипуляцию общественным мнением в России. Маргарита Симоньян утверждает, что их деятельность нацелена на разжигание межэтнических конфликтов, распространение протестных настроений и ослабление страны.

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Она напомнила, что «Радио Свобода»* много лет назад распространило ложную информацию, обвиняя ее в трагедии в Беслане. Главред RT назвала эти действия «школой Геббельса», отметив, что принцип подобной пропаганды заключается в создании настолько абсурдной лжи, что часть людей в нее обязательно поверит. По ее словам, этот фейк активно поддерживали зарубежные СМИ, несмотря на его очевидную неправдоподобность.

Ранее стало известно, что режиссер Тигран Кеосаян, супруг Симоньян, остается в коме после перенесенной клинической смерти. Сообщается, что проблемы с сердцем у него начались несколько лет назад.

*СМИ, ПРИЗНАННОЕ В РФ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

**СМИ, ПРИЗНАННОЕ В РФ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ