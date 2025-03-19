86-летний народный артист Александр Збруев возвращается на сцену

Народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев, которому в этом месяце исполняется 87 лет, возобновляет участие в постановках Театра на Бронной.

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Увидеть актера на сцене можно будет уже 25 марта. Об этом сам народный артист сообщил в беседе с ТАСС, отметив: "Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное". Збруев сыграет в постановке "Одна и один" Константина Богомолова.

Осенью прошлого года стало известно, что артист был госпитализирован.

Збруев - лауреат Государственной премии России. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961-м окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком").