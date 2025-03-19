Первый случай болезни вейперов выявили в России

В Томске у подростков обнаружили ранее неизвестное заболевание EVALI, связанное с использованием электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Томской области в Telegram-канале.

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В Министерстве здравоохранения РФ ранее уже сообщали о симптомах заболевания, которые схожи с проявлениями коронавирусной инфекции. Среди них - повышение температуры, общая слабость, затрудненное дыхание и кашель. По словам специалистов, болезнь вызывает патологические изменения в легких.

Управление Роспотребнадзора информирует о том, что в регионе были зафиксированы случаи подобного заболевания. У одного из пациентов диагностировано EVALI, у другого выявлено токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

В настоящее время не существует действенного метода лечения бронхиолита в данной форме. Причиной заболевания является ароматизатор диацетил.

Отмечается, что точки торговли никотинсодержащей продукции находятся на контроле ведомства.