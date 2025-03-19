Жителей еще одной деревни эвакуировали из-за паводка в Башкирии

Жителей еще одной деревни в Архангельском районе - Тавакачево - эвакуировали из-за паводка.

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Как рассказали в МЧС РБ, свои дома покинули 7 человек, в том числе 4 детей. Жители остальных домов от эвакуации отказываются. Тем н менее для них на всякий случай подготовлен пункт временного размещения.

На месте развернут оперштаб, уровень воды в реке Инзер постоянно мониторится. Специалисты говорят, что возможны подтопления еще четырех населенных пунктов в Архангельском районе: Айтмембетово, Узунларово, Устье-Бассы, Гафуллинское.

Напомним, ночью были эвакуированы жители деревни Азово в этом же районе - 127 человек.

По данным минтранса РБ, в связи с подъемом уровня паводковых вод и подтоплением закрыто для проезда десятки автодорог в Бижбулякском, Альшеевском, Архангельском, Кармаскалинском, Белорецком, Гафурийском и ряде других районов.